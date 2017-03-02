В полуразрушенном общежитии на Попудренко выносят окна
У развалин общежития, обрушившегося 12 грудня, прохожие устраивают селфи-сессии. Опасные места огородили лентой. Ее не позволяют заходить полицейские. У руин постоянно дежурит наряд правоохранителей. Руководитель Черниговской патрульной полиции Александр Леонов рассказывает, что этот объект охранять, пока его не восстановят: «Там наши патрульные дежурят круглосуточно, — сообщил Александр Леонов. — Следят, чтобы никто не зашел внутрь и не вынес вещи людей, которые там пока не проживают ». Самое ценное люди вывезли из собственных квартир сразу, как только им разрешили заходить в помещение. «Многие люди не довольны теми комнатами, которые выдали в городском совете, — рассказывает пострадавшая Инна Нагорная. — Мы с семьей живем у свекрови. А многие переехал на квартиру, там хоть все вещи свои можно разместить. Недавно те, кто не вывез все, убирали свои шкафы и тумбы из коридора общего пользования. Потому что они мешали выносить все вещи ». Несколько дней назад у здания действительно была полная куча мусора. Ее коммунальщики погрузили на прицеп и вывезли на свалку. А в начале недели прохожие заметили, что на втором и третьем этажах в нескольких квартирах исчезли металлопластиковые окна: «Я знаю, что многие хотели забрать и окна, и двери, — продолжает Инна. — Но нам не разрешили этого делать. Мол, чтобы не нарушало конструкцию. А здесь тоже смотрю — окон нет ».