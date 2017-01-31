В полицию Черниговщины сумасшедший конкурс на следователей и «оперов»
26 января закончился прием документов на первый в набор кандидатов в полицию. Должны отобрать 30 следователей и 10 оперуполномоченных. «За 10 дней приема к нам обратилось 307 желающих, но предоставить документы, согласно поданным требованиям, смогли только 203 претендента», — написал на своей странице в Фейсбук начальник областной полиции Эдуард Алехин. На должность следователя конкурс 3 человека на место, на должность оперуполномоченного — более 10. Вскоре конкурсантов пригласят для прохождения тестирования. С 7 февраля нужно будет собрать необходимые документы, справки и пройти нужных врачей, чтобы быть допущенным к экзамену по физической подготовке. В двадцатых числах февраля, опираясь на результаты всех этапов, рекомендаций психологов и итогов интервью, полицейская комиссия отберет 30 лучших конкурсантов на должность следователя и 10 — на должность оперуполномоченного. После чего они отправятся на обучение в Академию внутренних дел в Киев. «С 13 февраля планируем следующий набор на 90 должностей сержантского состава», — подытожил Эдуард Алехин.