В ОГА ликвидировали руководящую должность — чиновник остается без работы
Должности заместителя начальника управления капитального строительства Черниговской областной государственной администрации отныне не будет. Ее своим распоряжением отменил председатель ОГА Валерий Кулич. В документе, в частности, указано, что управлению по работе с персоналом аппарата облгосадминистрации предупредить заместителя начальника управления капитального строительства Черниговской областной государственной администрации Андрея Шумана о сокращении должности и дальнейшее освобождение в соответствии с Законом Украины «О государственной службе» и Кодекса законов о труде Украины . Впрочем, на сайте ОГА указано, что заместителем начальника этого управления является Наталья Ковальчук, а упомянутый выше Андрей Шуман исполняет обязанности начальника управления.