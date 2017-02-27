В одной из школ Корюковского района продлили карантин
За 8 неделю 2017 в области заболело гриппом и ОРВИ 5092 человека, из них 3099 детей, уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 64,9%. Были госпитализированы 160 человек, из них 127 детей. Зарегистрирован 1 случай заболевания среди беременных и 15 среди медицинских работников. Превышение эпидемического порога в районах и городах не регистрировалось. Введены дополнительные каникулы в Охрамиивський ООШ Корюковского района с 24.02. по 04.03. 2017. По г. Чернигову заболело 1940 человек, из них детей — 1221, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 46,0%. В вирусологическую лабораторию биологический материал от больных ОРВИ, гриппом, жителей области не поступало. С начала эпидсезона по области против гриппа привито 530 человек, в т.ч. 173 ребенка. Ситуация находится на контроле ГУ «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».