В общежития для пострадавших от обвала на Попудренко закупили новую технику
Для общежития по ул. Циолковского, 14, куда заселились 84 бывших жители поврежденного дома по ул. Попудренко, 16, приобретено новое дополнительное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Теперь на 5-м этаже этого общежития, где живут сейчас переселенцы, на кухне появятся две дополнительные электроплиты и бойлер, а в ванной комнате — две душевые кабины. Это оборудование улучшит бытовые условия жителей. В частности, одной ванной на этаж был действительно недостаточно, а общий душ в этом студенческом общежитии только один и на первом этаже. Об этом сообщил начальник управления квартирного учета и приватизации жилищного фонда городского совета Михаил Католик. По его словам, новое оборудование уже оплачено и будет завезено в ближайшие дни. Готовить место для его установки и подключения будут технические работники ЧНТУ. Ранее для переселенцев в это общежитие были завезены две стиральные машины. Перед этим было сделано ремонты комнат, коридора и санузла 5-го этажа. Вся бытовая техника приобретена за внебюджетные средства. Первоочередные нужды, на которые нужно потратить средства, определяются в сотрудничестве с инициативной группой жителей поврежденного дома по ул. Попудренко, 16 Из собранных средств на сегодня потрачено 52 106,87 грн. Для переселенцев приобретены: — плита электрическая — 5482,92 грн (общежитие строительного лицея) — Строительные материалы — 6177,36 грн (общежитие строительного лицея) — Водонагреватель — 3171,59 грн (общежитие лицея быта) — Стиральные машины — 2 шт. — 17138 грн (общежитие ЧНТУ) — Душевые кабины (2 шт.), Электроплиты (2 шт.) И бойлер (1 шт.) — 20 137 грн.