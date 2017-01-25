В общежития для пострадавших от обвала на Попудренко закупили новую технику

despravda | 25.01.2017 | Социум | Комментариев нет

Для общежития по ул. Циолковского, 14, куда заселились 84 бывших жители поврежденного дома по ул. Попудренко, 16, приобретено новое дополнительное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Теперь на 5-м этаже этого общежития, где живут сейчас переселенцы, на кухне появятся две дополнительные электроплиты и бойлер, а в ванной комнате — две душевые кабины. Это оборудование улучшит бытовые условия жителей. В частности, одной ванной на этаж был действительно недостаточно, а общий душ в этом студенческом общежитии только один и на первом этаже. Об этом сообщил начальник управления квартирного учета и приватизации жилищного фонда городского совета Михаил Католик. По его словам, новое оборудование уже оплачено и будет завезено в ближайшие дни. Готовить место для его установки и подключения будут технические работники ЧНТУ. Ранее для переселенцев в это общежитие были завезены две стиральные машины. Перед этим было сделано ремонты комнат, коридора и санузла 5-го этажа. Вся бытовая техника приобретена за внебюджетные средства. Первоочередные нужды, на которые нужно потратить средства, определяются в сотрудничестве с инициативной группой жителей поврежденного дома по ул. Попудренко, 16 Из собранных средств на сегодня потрачено 52 106,87 грн. Для переселенцев приобретены: — плита электрическая — 5482,92 грн (общежитие строительного лицея) — Строительные материалы — 6177,36 грн (общежитие строительного лицея) — Водонагреватель — 3171,59 грн (общежитие лицея быта) — Стиральные машины — 2 шт. — 17138 грн (общежитие ЧНТУ) — Душевые кабины (2 шт.), Электроплиты (2 шт.) И бойлер (1 шт.) — 20 137 грн.

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