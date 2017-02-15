В области пожарные ликвидировали два пожара в торговых точках
На протяжении прошедших суток пожарные подразделений Управления ДСНС Украины в Черниговской области ликвидировали 2 пожара, возникших в торговых заведениях. 14 февраля в 11:35 в Службу спасения «101» в Менском районе Черниговской области поступило сообщение о возгорании металлического торгового киоска, в поселке Марте по улице Гагарина. По вызову на место происшествия оперативно прибыли два отделения местной пожарной команды, а за несколько минут и очередной караул десятый Государственной пожарно-спасательной части Управления ДСНС Украины в Черниговской области. На тот момент происходило интенсивное горение внутри помещения. Благодаря совместным действиям пожарных пожар в 12:05 был локализован, а в 12:45 — окончательно ликвидирован. Причиной возгорания предположительно послужило отсутствие безопасной противопожарной расстоянии от отопительной печи на твердом топливе, которая находилась в пристройке, к деревянному утеплителя стены торгового заведения. В результате пожара огнем были повреждены внутренняя облицовка стен, материальные ценности и оборудование. 15 февраля в 3:17 в оперативно-координационный центр Управления ДСНС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре металлического киоска в областном центре на перекрестке улиц Самострова и первый Гвардейской Армии. На место происшествия прибыло отделение второй Государственной пожарно-спасательной части. В 3:35 пожарные локализовали возгорание, а в 3:48 — ликвидирован. Вероятной причиной пожара могло послужить короткое замыкание электросети. Как и в предыдущем случае, огнем были повреждены внутренняя облицовка стен, материальные ценности и оборудование. Всего на ликвидацию указанных пожаров от подразделений Управления ДСНС Украины в Черниговской области и местной пожарной охраны привлекалось 12 человек личного состава и 4 единицы специальной техники.