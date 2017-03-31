В области обнаружены боеприпасы военных лет
31.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Группой пиротехнических работ управления ДСНС Украины в Черниговской области в 14 час. 20 мин. 30 марта были уничтожены: 1 артиллерийский снаряд калибра 152 мм, 2 артиллерийских снаряда калибра 76 мм и 1 минометная мина калибром 82 мм времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в 09 час. 45 мин. 30 марта на открытой территории возле с. Гламазды Козелецкого района. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.