В области действует программа возмещения стоимости инсулина
Для обсуждения особенностей реализации пилотного проекта по внедрению государственного регулирования цен на препараты инсулина и бесперебойного обеспечения больных сахарным диабетом по рецептам через аптечную сеть возмещения стоимости инсулина, 14 февраля проведено совещание с врачами-эндокринологами области и представителями аптечной сети.
Указанный пилотный проект, согласно срочного поручения МОЗ Украины, стартовал с 1 февраля текущего года.
Механизм реализации государственного проекта осуществляется согласно Постановления КМУ от 05.03.2014р.№ 73 (с изменениями) «Вопросы реализации пилотного проекта по внедрению государственного регулирования цен на препараты инсулина», и от 23.03.2016р № 239 «Некоторые вопросы возмещения стоимости препаратов инсулина».
Всего в области работает 37 врачей-эндокринологов, из них 15 в Чернигове, один — в Нежине, два — в Прилуках, остальные — в 7 районах области (Козелецкий, Корюковский, Менский, Нежинский, Прилуцкий, Репкинский, Черниговский).
По состоянию на 1 января 2017 года на Черниговщине зарегистрировано более 27 000 больных сахарным диабетом, среди которых 215 детей, более 5000 человек — инсулинозависимый.
Больные будут получать медикаменты по рецепту врача в аптечных учреждениях, участвующих в проекте. Стоимость препаратов возмещается аптекам из государственного и местных бюджетов.
Каждый пациент получает лекарства по месту регистрации, временно перемещенные лица — по месту фактического проживания. Все больные сахарным диабетом внесены в единый реестр пациентов. Это нужно для их надлежащего обеспечения инсулинами, а также повышение эффективности и своевременности оказания медицинской помощи.