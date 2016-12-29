В Новый год с новой транспортной сетью: что ждет черниговцев
Символично, что в Новый 2017 Чернигов вступает с новой транспортной сети. Несколько дней назад состоялся конкурс среди перевозчиков за право обслуживать маршруты. О новой транспортную сеть рассказывает депутат Черниговского горсовета Сергей Вакуленко. — На определенном этапе конкурса перевозчики привели технику в более или менее нормальное состояние: подкрасили, поварили, салоны отремонтировали, купили новые автобусы. Были заключены инвестиционные обязательства. Перевозчики должны заменить старые малые маршрутки на комфортные. Также GPS-мониторинг важен. В каждом автобусе будет установлен GPS-трекер. Таким образом решится проблема с нарушениями графиков движения. С перевозчиками, которые не будут выполнять инвестиционные планы, договоры будут разрываться. Дата внедрения мониторинга определит исполком. Думаю, за полгода город эту систему внедрит. Систему единого электронного билета, если будет поддержка власти, можно сделать в кратчайшие сроки.