В Новозаводский районный совет избрали нового руководителя
20.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня, 20 января, Татьяна Кузнецова-Младшая была избрана председателем Деснянского районного совета. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель городского головы Александр Ломако. «Это означает, что с понедельника на работу в городском совете выходит новый заместитель и то, что у меня на столе уже не будет папок с вопросами земли, архитектуры и строительства. Плюс одна вакансия в городском совете — Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи», — написал он. Как известно, до этого районного в городе Чернигове совет возглавлял Александр Атрощенко («Наш край»), которого назначили заместителем Черниговского городского председателя.