В новом году зарплата работников ДСНС должна вырасти на две тысячи гривен
28.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
Премьер-министр Владимир Гройсман лично перед строем киевских спасателей пообещал, что с нового года они будут получать зарплату примерно на две тысячи гривен выше, чем сейчас. То есть работникам ДСНС платить минимум 5000 гривен. Именно такая сумма, по словам руководителя правительства, заложенная в новом бюджете. «Сегодня все те, кто получал заработную плату три тысячи гривен, с января будет получать пять. Тот, кто получал четыре тысячи гривен, будет получать шесть. И это шаг, который мы делаем, в том числе и для того, чтобы укрепить вашу материально-техническую базу», — пояснил премьер.