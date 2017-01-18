В новом году черниговцы будут праздновать новый праздник
18.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Верховная Рада Украины 17 января на своем вечернем заседании проголосовал за введение нового праздника — Дня украинского добровольца, который будет отмечаться 14 марта. За постановление проголосовал 231 нардеп. «С целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиление общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности Верховная Рада Украины постановляет установить в Украине День украинской добровольца, отмечать ежегодно 14 марта «, — говорится в постановлении.