В новогоднюю ночь жители Украины смогут увидеть комету
К фейерверкам, которые будут украшать ночное небо в новогоднюю ночь, добавится еще одно невероятное зрелище — комета. Ее смогут увидеть жители северного полушария, в частности Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию NASA. Как отмечается, комета появится в небе в ночь на 1 января. Она будет проходить справа от Луны. Ее можно будет наблюдать до 15 января. После этого небесное тело некоторое время будет незаметным, так как приблизится к Солнцу и исчезнет в его свете, а уже с начала февраля вновь появится на ночном небе. 11 февраля расстояние кометы к Земле будет наименьшей — 12400000. Км. Вместе с тем, астрономы предупреждают, что в новогоднюю ночь комету не удастся увидеть невооруженным глазом — придется использовать бинокли или телескопы. А вот в феврале, когда комета больше приблизится к нашей планете, ее можно будет заметить и без вспомогательных устройств.