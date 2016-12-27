В Новгороде на мосту подрались мужчины: один «порезанный» в больнице
В Новгород-Северском на мосту 25 рудник в 1:42 ночи неизвестный мужчина нанес телесные повреждения ножом 24-летнему парню и скрылся.
Автомобилем скорой помощи местной доставили пострадавшего жителя села Лесконоги в центральную районную больницу. С диагнозом «ножевое проникающее ранение грудной клетки, без повреждения внутренних органов» был госпитализирован в хирургическое отделение Семеновской центральной районной больницы. С места происшествия изъяты рукоятку кухонного ножа и мобильный телефон. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками криминальной полиции было установлено, что 25 декабря в 01:30 во время возникновения внезапного конфликта и драки между потерпевшим и 32-летним местным жителем, последний нанес один удар кухонным ножом в область грудной клетки.