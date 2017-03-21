В Новгород-Северском восьмиклассник ограбил прохожую
21.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Новгород-Северском 18 марта двое неизвестных ограбили 55-летнюю женщину. Воры открыто завладели средствами в сумме 200 гривен. Об этом сообщил собственный источник. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что ограбление совершил 15-летний ученик 8-го класса Новгород-Северской школы № 2. Он нанес потерпевшей удар палкой по голове, выхватил из ее рук пакет и оттуда достал бумажник. Потерпевшая обратилась в Новгород-Северской центральной районной больницы. Врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и отечность. Задержанный в содеянном сознался и дал правдивые показания.