В Носовке достраивают новую школу
13.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Жители Носовки очень ждут завершения строительства общеобразовательной школы № 5. Кстати, этот объект долгое время был долгостроем, но в итоге дело сдвинулось с мертвой точки. В 2016 году на строительстве освоено более 5 млн грн из государственного фонда регионального развития. Специалисты подрядной организации облицевали плиткой пол, навесили потолки, пошпаклевали и покрасили стены, отремонтировали крышу здания. Введение в эксплуатацию нового учебного заведения будет способствовать разгрузке классов в других школах города, которые сейчас переполнены. Новая современная школа рассчитана на 520 учеников.