В Нежинской больнице траур: в коллективе скоро не станет главной хозяйки
Многие работы по хозяйству в Нежинской городской больницы выполняла кобыла Галка. Ее обязанности — вывозить мусор со двора больницы, завозить на кухню овощи для завтраков и обедов, перевозить мебель по территории больницы и тому подобное. Работала Галка в медучреждении с 2001 года. Тогда ее купили за 1675 гривен. Недавно работники больницы пожаловались на неудовлетворительное состояние здоровья животного. «Конек уже старенький, — рассказывает нам по телефону главный врач Александр Костырко. — По состоянию здоровья он не может выполнять свою работу. Несмотря на то, что больших нагрузок у нее нет, но во время работы она мокнет. Хотя наш коллектив уже привык к Галки и нам жаль с ней расставаться ». Свой вывод сказали и местные ветеринары. Они убеждены, что вылечить Галку уже невозможно. Галчин судьбу решали на сессии Нежинского городского совета, проходившей 26 января, ведь больничный конь стоит на учете медучреждения, как транспортное средство. За списание проголосовали 23 депутатов и только трое воздержались. За неделю Галку отправят, к сожалению, не на пенсию, а на мясо. За вырученные средства от продажи конины нежинская больница купит нового коня. Он, кстати, уже есть и ждет, пока Галка освободит место.