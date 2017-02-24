В Нежинской больнице не хватает 24 врачей
Нежинская городская центральная больница нуждается профильных специалистов. Сейчас остро стоит вопрос по укомплектованию ее кадрами, а именно узкими специалистами. «Особенно часто люди обращаются к таким врачам, как отоларинголог и окулист. Дети нуждаются в качественном медицинского профосмотра, который должен проводиться специалистами. Специалисты очень нужны и в приемное отделение, ведь без них невозможно оказывать медицинскую помощь в ночное время суток. Поэтому сейчас просим, чтобы врачи, которые сейчас работают по сокращенному рабочему графику, брали на себя дополнительную работу », — пояснил главный врач Нежинской ЦМСЛ Александр Костырко. Впрочем, если медики из других городов примут предложение, им нужно жилье. «О служебное жилье мы говорим больше года, и ни один специалист по сей день его не получил. Поэтому хотелось бы, чтобы этот процесс наконец был запущен », — сказал главный врач.