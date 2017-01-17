В Нежинском районе устроили лыжные гонки
Недавно в с. Нежинское состоялся турнир по лыжным гонкам. Примечательно, что стать на лыжню выразили желание многие участники — местные жители и гости. Трасса пролегала по улицам села, способствовало активности болельщиков. Девушкам надо было проехать один круг, а это 2100 метров, ребятам два круга — 4200 метров. Среди девушек лучшее время показала Юлия Градобик — 14 мин. 31 сек. Настоящая борьба за победу продолжалась в возрастной группе до 18 лет. Правда, всех сумел опередить Валентин Богдан, который преодолел дистанцию за 26 мин. 38 сек. Среди гостей турнира лучшее время показал Дмитрий Избенко — 26 мин. 01 сек. В возрастной категории 45+ лучший результат показал Олег Лавский — со временем 20 мин. 36 сек. Все участники гонок получили заслуженные медали и грамоты.