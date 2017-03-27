В Нежинском районе рожают и несовершеннолетние, и зрелые женщины
27.03.2017 | Новости | 2 комментария|
На 1 января 2017 численность населения в Нежине составила 71,1 тыс. Человек, а в районе — 27,2 тыс. Человек. В 2016 году на свет появились 646 младенцев. В городе — 351 мальчик и 295 девочек, и 187 детей в районе — 100 мальчиков и 87 девочек. Об этом сообщает главное управление статистики в Черниговской области. Более половины женщин города (52%) и района (55%) родили первенцев. Самым молодым мамам (двум неженкам и одной жительнице района) — по 16 лет. Пожилой мамой оказалась 44-летняя жительница города. Правда, средний возраст рожениц: в городе — 28 лет, в районе — почти 27 лет. Вне брака родился почти каждый пятый малыш в Нежине и почти каждый четвертый — в районе.
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Ирина
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Кузя