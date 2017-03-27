В Нежинском районе рожают и несовершеннолетние, и зрелые женщины

despravda | 27.03.2017 | Новости | 2 комментария

На 1 января 2017 численность населения в Нежине составила 71,1 тыс. Человек, а в районе — 27,2 тыс. Человек. В 2016 году на свет появились 646 младенцев. В городе — 351 мальчик и 295 девочек, и 187 детей в районе — 100 мальчиков и 87 девочек. Об этом сообщает главное управление статистики в Черниговской области. Более половины женщин города (52%) и района (55%) родили первенцев. Самым молодым мамам (двум неженкам и одной жительнице района) — по 16 лет. Пожилой мамой оказалась 44-летняя жительница города. Правда, средний возраст рожениц: в городе — 28 лет, в районе — почти 27 лет. Вне брака родился почти каждый пятый малыш в Нежине и почти каждый четвертый — в районе.

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despravda

  • Ирина

    А я считаю фотографировать звёзд без их согласия и втихаря — это безнравственно. Вы ещё к ним в туалет камеры поставьте. Попробуйте сфоткать своих жён утром без макияжа — я думаю пострашней фото будут.
    А Маргарите Борисовне желаю здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Вы были, есть и будете моей самой любимой актрисой!

  • Кузя

    Аналогично. Терехова — не просто «звязда». это чел, раскрывший глубину Зеркала Тарковского. Это ВЕЛИКАЯ АКТРИСА!!!!!!!!!!!!!