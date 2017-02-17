В Нежинском районе будет спортивный комплекс
17.02.2017 | Спорт | Комментариев нет|
Строительство спортивного комплекса в Нежинском районе имеет важное социальное значение, поскольку делает спорт доступным для детей и подростков и является фундаментом для профессионального спорта. Нежинской районной государственной администрацией и спортивной общественностью района было принято решение о строительстве в с. Талалаевка спортивного комплекса для профессиональных спортсменов, всех школьников и молодежи района. На сегодня уже изготовлено генеральный план спортивного комплекса, по которому разрабатывается проект строительства. И только проект будет сделано, надо будет привлекать реальные средства на строительство из Государственного фонда регионального развития или субвенций на социально-экономическое развитие территорий.