В Нежинском музее действует выставка филигранного пэйп-арта
20.02.2017 | Социум | Комментариев нет|
С 14 февраля в художественном отделе Нежинского музея представили мини-выставку. Еще не стерлись из памяти нежинцев яркие впечатления от настоящих шедевров Светланы Аушевой, которые она представила в сентябре прошлого года, а мастер уже создала новую коллекцию филигранного Пэйп-арта. Современная техника декорирования объемных форм стала на одну ступень с всемирно техникой скани. Выставка действует до 27 февраля.