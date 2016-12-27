В Нежине землю под строительство получили в «обход» закона
Нежинской местной прокуратурой выявлен факт незаконного приобретения в пользование земельного участка под застройку одной из частных коммерческих структур. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Как установлено, коммунальное предприятие г. Нежина еще в 2014 году получило в постоянное пользование 0,35 га земель для строительства многоквартирного жилого дома. Уже через три месяца предприятие заключило с другим предприятием договор о застройке с вкладом в совместную деятельность этого земельного участка. В свою очередь застройщик обеспечил строительство дома и его финансирования. В то же время договором предусмотрено, что выход коммунального предприятия по совместной деятельности или прекращения действия договорных отношений по иным причинам не нарушает объем прав частной структуры на использование земли до завершения строительства. Несмотря на такие условия, предприниматель получил право пользования земельным участком для строительства вне конкурса и для соответствующих решений городского совета с существенным ограничением права собственности территориальной общины на этот объект. С целью защиты интересов государства и недопущения предоставления земельных участков с нарушением установленного законодательством порядка местная прокуратура обратилась в хозяйственный суд области с требованием признать указанный договор о совместной деятельности недействительным. Работа органов прокуратуры области по предупреждению незаконного использования земель продолжается.