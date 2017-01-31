В Нежине заработал бесплатный каток
С 23 января на городском стадионе «Спартак» для детей работает бесплатный каток. В наличии 20 пар коньков (от 30 до 39 размера). Ранее директор «Спорта для всех» Сергей Пивень подчеркивал, что планировалось в Нежине три катка: на стадионе «Спартак», по ул. Прилуцкой, 116, по Обьижджий, 120. Под вопросом также было открытие катков на территории школы № 9 и на Космонавтов. Спортивное руководство Нежина пообещало, что до зимних каникул катка функционировать. Если, конечно, мороз «не подкачает». Морозы не подкачали, каникулы прошли, а каток только одна. По словам Сергея Петуха, была возможность организовать два катка: на городском стадионе «Спартак» и по Обьижджий, 120. По Обьижджий заливали целых четыре раза, но добиться качественной поверхности не удалось, ведь незатвердевший лед каждый раз кто-то повреждал, оставлял следы. Зато новый каток на стадионе имеет преимущества: есть водоснабжение, рядом теплое помещение, где можно согреться, коньки и чай — бесплатно. Более того, у нее удобное расположение, ведь дети из района Круче (рядом СОШ № 5) имеют возможность после занятий посещать лед. Коньки предоставила Нежинская детско-юношеская спортивная школа по футболу. Планируют в городском центре физического здоровья еще и лыжню открыть — 8-9 февраля.