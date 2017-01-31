В Нежине устроили выставку уникальных книг
Недавно в Нежине в УНПК № 16 «Престиж» состоялась выставка ретрокнигы «С бабушкиного сундучка». Это необычное мероприятие стало возможным благодаря ученическим семьям, которые сохранили и принесли в школьную библиотеку древние издания книг. На выставке представлена художественная, научно-познавательная, детская и религиозная литература. Правда, наибольший интерес у посетителей была книга, датированная 816 годом. Это «Ветхий Завет для детей». Книге 1201! Библиотекарь Загацька Н.В. рассказала, что к этому мероприятию присоединились ученики с первого по одиннадцатый класс, учителя, родители. На выставке были книги 1874, 1892, 1898, 1900, 1907, 1914 годов издания. Особое внимание привлекли книги, которые были изданы в годы Второй мировой войны (1939 — 1945 ГГ.) Это мероприятие дало возможность вспомнить подзабытые страницы истории, написанные известными украинскими и зарубежными писателями, прикоснуться к вечным истинам.