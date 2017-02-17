В Нежине установят памятник Независимости
На очередном заседании горисполкома 16 февраля утвержден место для установки памятника борцам за независимость и территориальную целостность Украины — малой архитектурной формы на территории парка Независимости по ул. Независимости. Также утвержден внешний вид памятника, будет изготовлен из натурального камня песчаника — это уникальный природный декоративный строительный материал, имеющий репутацию элитного. Прочность, долговечность, природная естественность и декоративность делают этот камень особенно привлекательным, а текстурная разнообразие натурального природного камня способно превратить любое пространство в уникальное, не похожий ни на один другой. Поэтому и остановились именно на этом материале, хоть он и дороже, чем в первом вариантом — бетоном. «Сам памятник — это боец, высотой три с половиной метра. На нем берцы как признак современности, в руках меч — символ победы, обнаженный торс — признак непокорности, опущенная голова — уважение памяти погибшим », — отметил городской голова Анатолий Линник. Принятию вышеупомянутого решения предшествовала кропотливая работа: обсуждение, заседание профессиональной комиссии, внесение предложения. Скульптор памятника — нежинец Даниил Ровенчин. Сейчас часть средств, по словам заместителя городского головы Г.Олейник, уже выделена из бюджета, но сначала будет изготовлено его макет в полный рост. Далее — закупка материалов и изготовления самого памятника.