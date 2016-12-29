В Нежине установили холодильник с бесплатной едой для нуждающихся
В Нежине у входа в торговый центр «Прогресс» появились социальный холодильник, где желающие могут оставлять еду для нуждающихся. Одна из инициаторов акции Елена Охонько рассказала, что идею с холодильником позаимствовала у киевлян. «В воскресенье смотрела новости о том, как в Киеве сделали такой эксперимент. Во время просмотра телесюжета у меня аж мурашки по телу пошли. Думаю, а почему бы в Нежине это не сделать. Поэтому взялись, и все организовали », — пояснила женщина. Холодильник установили утром 28 декабря. И горожане уже понемногу заполняют его различными продуктами: хлебом, плавленые сырки, мандаринками. Елена Охонько также рассказала, что рядом с холодильником стоят камеры наблюдения. «Если подойдет недобросовестная человек, будем соответственно реагировать. Честно говоря, «на закуску» не готовы помогать », — заявила организатор акции. По ее словам, акция может стать масштабнее. Желающим горожанам будут предлагать сносить одежду и игрушки, которые будут розданы малообеспеченным слоям населения. К слову, подобный подход является популярным в Германии и Индии. Там холодильники устанавливают возле кафе, пекарен, магазинов.