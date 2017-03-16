В Нежине украли указатели общественного туалета
16.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Нежине на главной улице Гоголевской для комфорта местных жителей и туристов прошлой осенью установили шесть стилизованных информационных табличек, указывающих на местоположение общественного туалета. Правда, висеть и выполнять свою функцию указателям пришлось недолго. Недавно две таблички стали очередной добычей нежинских вандалов, оставив только обнаженные шесты. Теперь остается только догадываться, кто не смог пройти мимо указатели и зачем они понадобились ворам. Вероятно, чтобы ориентироваться в собственном дворе …