В Нежине убивают стерилизованных собак
Не так давно в Нежине прониклись судьбой бездомных собак, их начали стерилизовать за средства городского бюджета в одной из частных клиник. После соответствующей процедуры собак, «помеченных» чипами, отпускают на свободу. Но, к сожалению, и такие животные некоторым мешают жить. В социальной сети на странице Нежин SOS, содержится сообщение, подкрепленное фото. Далее читайте дословно … .. «Нашлась убитая собака, лежит возле 15 школы, где 103 коробка !!! Смотрите, как одни люди старались: поймать, простерилизовать (по госпрограмме), выходить и поддерживать ее, питание после операции. Сколько было задействованы организаций (Исполком; ВУГКа; Клиника «Айболит»), чтоб в Нежине уменьшалось количество бездомных собак. И убили как раз ту, которая больше бы не приводили щенков !!!! Сейчас я жду ответы на мои заявления (с полиции и исполкома), но чувствую, что, как всегда, власти отпишутся формальным текстом и на этом история эта закончится. Но виновник не предписано !!!!! Помогите мне советом, куда еще обратиться, чтоб подонок ответил! Ведь сейчас вышли новые законы по защите бездомных собак и наказанию преступников по живодерству. Может, сможет у нас, в Нежине, юрист мне подсказать, в каком направлении делать следующие шаги, чтоб кто-то ответил за свое преступление. Один человек ничего сам не добьется, нужен общественный резонанс, может, когда это так тихо не пройдет, то в дальнейшем эти «отморозки» будут думать, чем для них потом это все закончится. »