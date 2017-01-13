В Нежине убили 30-летнего охранника
В Нежине 12 января 8:36 по улице Матросова, 35, на территории фермерского хозяйства «Липиврижське» 38-летний водитель обнаружил охранника, 30-летнего нежинца, без признаков жизни и в крови. Двери в помещение были выбиты. Об этом сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было обнаружено в сторожке труп охранника с признаками насильственной смерти, а именно рубленой раной головы. Труп направлен в морг. В ходе вскрытия трупа было установлено, что на голове имеются множественные убойные и рубленая раны, перелом основания черепа. При осмотре места происшествия изъято: следы пальцев рук, топор визуально без пятен бурого цвета, бутылки из-под водки, одежда потерпевшего, следы бурой вещества, следует низу подошвы обуви. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины. Проводятся следственные действия.