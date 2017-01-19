В Нежине топором зарубили охранника
19.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Нежине на территории фермерского хозяйства «Липивризьке» недавно нашли мертвым 30-летнего охранника. Он лежал в сторожке, двери которой были выбиты. К тому же, все тело было окровавленное. Экспертиза установила, что смерть охранника вызвали ушиб головного мозга и открытая черепно-мозговая травма с многими переломами костей черепа и лица. Полиция по горячим следам задержала подозреваемого в совершении преступления. Это 24-летний нежинец, который напал с топором на охранника, а затем пробрался в цех по изготовлению полуфабрикатов и украл 800 гривен.