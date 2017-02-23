В Нежине прикрыли подпольный молочный цех
На Черниговщине сотрудники СБУ во процессуальным руководством прокуратуры пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактной молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-центре СБ Украины. Правоохранители установили, что нелегальное производство организовал в Нежине местный предприниматель. Цех работал в арендованных складских помещениях в промышленном районе города. Делец изготавливал фальсификат известного иностранного бренда в антисанитарных условиях, используя отходы молочной продукции неизвестного происхождения. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что цех ежесуточно производил в среднем одну тонну готовой продукции, злоумышленник реализовал торговым сетям по всей территории Украины. Во время обысков на нелегальном производстве оперативники СБ Украины совместно с полицией обнаружили оборудование для изготовления фальсификата, емкости с опасными химическими веществами, упаковочный материал и более трехсот ящиков готовой продукции общей стоимостью почти миллион гривен. Сейчас происходят неотложные меры для изъятия из торговых сетей контрафактного товара. Открыто уголовное производство по ст. 227 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.