В Нежине «прикрыли» игорные заведения
В рамках расследования уголовного производства сотрудники Управления защиты экономики в Черниговской области совместно с работниками ГУНП в Черниговской области провели 2 санкционированные обыски в Нежине, в ходе которых были разоблачены 2 игорные заведения, где, в нарушение требований Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине», предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Так, в помещении лотомаркету по улице Шевченко в ходе обыска обнаружено и изъято 14 системных блоков компьютеров, 14 мониторов к ним, ноутбук, 3 видеокамеры наблюдения и денежные средства в размере 17 000 гривен и 300 долларов США. В помещении находились администратор, охранник и игроки, лица которых установлены. В помещении лотомаркету по улице Батюка в ходе обыска обнаружено и изъято 21 системный блок компьютеров, 21 монитор и денежные средства в размере 3000 гривен. В помещении находился администратор, личность которого установлена. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом) — наказывается штрафом от 10 000 до 40 000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Продолжается досудебное расследование.