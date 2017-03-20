В Нежине появилось розовое озеро
Сегодня, 20 марта, Нежин-озеро стало розового цвета. Местный житель, Вадим Шекера, проживающего здесь более 15 лет, рассказал, что таких изменений в цвете озера раньше не было. Дохлой рыбы на поверхности нет, однако водоем имеет неприятный запах, притом уже около года. Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Геннадий Чернышев прокомментировал эту ситуацию так: «О ситуации знаю. Сейчас туда направили работников инспекции по благоустройству, которые как специалисты смогут выяснить, что же случилось на самом деле и там вылил химикатов ». После визита к озеру Геннадий Чернышев сообщил: «Действительно, картина впечатляет. Принято решение взять пробы воды на анализ. Сделают это три независимые организации: Нежинской водоканал, экологическая инспекция и управление водного хозяйства. Однако, люди говорят, что это естественная ситуация, ведь может происходить гниение водорослей, откуда и берется розовый цвет воды. Однако, если будет найден опасный химикат, будут приняты все необходимые меры ».