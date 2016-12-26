В Нежине показывают уникальную выставку елочных украшений
В выставочном зале Нежинского краеведческого музея им. М. Спасского действует выставка елочных украшений. На выставке представлено более 300 экспонатов (начала ХХ в. И до современности) из самых разнообразных материалов (стекла, картона, дерева, ваты, пластмассы). Здесь можно увидеть традиционных новогодних персонажей, героев любимых сказок и мультфильмов, стеклянные и ватные дары леса и поля, что напомнят о ярком, солнечном лете, различных животных, а также «идеологически выдержанные» украшения из государственной символикой. «Эта выставка никогда бы не состоялась, если бы не помощь наших посетителей, которые передавали в музей елочные игрушки своего детства, — говорят работники выставочного зала. Акция началась пять лет назад. И до сих пор коллекция пополняется. На выставке посетители знакомятся с эволюцией елочной игрушки. Первый экспонат выставки — елка, на ветвях которой игрушки-с тисненой картона, старинные игрушки из ваты, картона, бумаги, гирлянды и звезды из металлической проволоки. Так украшали новогодние деревца после снятия запрета на рождественскую елку в 30-х годах ХХ века. Необычными и интересными являются новогодние игрушки из ваты, картона, фольги, стеклянные бусы и гирлянды из флажков, игрушки из электрических лампочек изготавливались в тяжелые послевоенные времена. В экспозиции представлены также украшения, являются неизменными атрибутами елки 50-60-х гг: кукуруза, часы из «Карнавальной ночи», спутники и космонавты. Завершает выставку елка с современными игрушками.