В Нежине подорожал хлеб
Цены на продукты заметно ползут вверх. На днях в Нежине уже подорожал хлеб. Цены в магазинах на него выросли в среднем на 7% (50 копеек). Стоимость буханки сейчас — 8 гривен. Производители приводят все новые причины для подорожания и демонстрируют новые ценники, зато простые люди затягивают пояса еще сильнее и со страхом ждут, что же будет завтра. Мощный поставщик хлебобулочных изделий по всей Черниговской области — ООО «Нежинский Хлеб». Продукцию общества потребляют и сами нежинцы. Там комментируют подорожание так: «Наша исходная продукция выросла в цене в среднем на 30 копеек. Обусловлено это тем, что выросли цены на горюче-смазочные материалы и сырье. В ближайшее время рост цен не планируется. Как будет дальше — неизвестно. »Наценки же в магазинах на хлеб разные. К примеру, в некоторых селах Нежинского района он подорожал аж на 1 гривну. «Цены на хлеб поднимают производители с точки зрения увеличения рентабельности производства. Так же одной из причин подорожания может стать сокращение потребления хлеба населением и недавнее подорожание тарифов », — мнение экспертов.