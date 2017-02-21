В Нежине подняли три различные флаги
21.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В День памяти Небесной Сотни в Нежинской общеобразовательной школе № 17 состоялась торжественная церемония поднятия трех флагов: сине-желтого — как олицетворение родной Украины; флага Европы — как олицетворение народов Европы, их единства и стремления к миру; флага Нежина с официальным геральдическим символом Гербом — в знак уважения к малой Родине. Ежедневно весь микрорайон по улице Прилуцкой гордо смотреть на эти флаги и помнить тех, чьи души нам светят звездами с небес. К западу подготовились не только ученики школы, но и воспитанники ДОУ № 25 «Звездочка», военнослужащие в / ч 3160. В актовом зале прошел урок-воспоминание «Их души уже светят звездой».