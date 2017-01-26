В Нежине почтили память воина Тахира
На днях в Нежинской ООШ I-III № 15 состоялся День памяти выпускника школы, героя Украины Тахира Баширова. Он погиб 25 января 2015 вблизи Авдеевки, защищая территориальную целостность и независимость нашей родной Украины. В школе у мемориальной доски Тахира Баширова состоялось торжественное мероприятие чествования его памяти. Присутствовали собратья героя, ученики и учителя школы. Слова чествования подвига и героизма выпускника школы, вечно живой памяти о герое обратилась к присутствующим директор школы Татьяна Павлюченко С воспоминаниями о событиях 2015 года, словом о памяти Героя выступил профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Украины Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя — Евгений Луняки и учитель истории и правоведения Нежинской ООШ I-III ст. № 15 Андрей Гомоляко. К мемориальной доске Тахира Баширова возложили цветы его собратья Евгений Лугина и Александр Зеленьков. Ученики, учителя школы, собратья героя почтили память погибшего минутой молчания. Герои не умирают!