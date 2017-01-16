В Нежине почтили память гениального конструктора
По случаю 110-летия со дня рождения Сергея Королева нежинцы возложили цветы к памятному знаку выдающемуся конструктору в области космонавтики и ракетостроения.
Справка. Сергей Королев — украинский советский ученый в области ракетостроения и космонавтики, конструктор. Считается основоположником практической космонавтики. Родился в Житомире в семье гимназического преподавателя русской словесности Павла Яковлевича Королева, который происходил из Беларуси и дочери украинского купца Марии Николаевны. Их брак распался, и от трех лет мальчик жил у бабушки и дедушки, Марии Матвеевны и Николая Яковлевича Москаленко, в Нежине. Затем переехал в Киев. Несмотря на то, что в Нежине талантливый ученый прожил всего 4 года, жители города считают его своим земляком.