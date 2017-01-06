В Нежине открылся Рождественский вертеп
strong>В Нежине у главной елки города состоялось торжественное открытие Рождественской шопки (вертеп — вертепная сундук; итал. Presepe). Это макет, изображающий Вифлеемскую конюшню в ночь Рождества Христова. Может быть выполнена как в миниатюре, так и в больших размерах. Это мероприятие уже стало доброй традицией Нежина. Начало ее в 2011 году Юрием Муквич. Первое открытие состоялось на Рождество 7 января и сопровождалось театрализованным колядками. Впоследствии за погодных условий действо перенесли в Дом культуры, однако сама вертеп была потеряна. В прошлом году по инициативе пасторов Владимира Леонтьева и Романа Пушки традицию открытия Рождественского вертепа возле центральной елки восстановлено. Само открытие началось с праздничных песен детей. В дальнейшем отец Михаил из церкви Святой Покровы и священник протестантской церкви отец Владимир поздравили нежинцев с праздником и окропили вертеп.