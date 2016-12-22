В Нежине отец порезал сына-военнослужащего
После ссоры с отцом воин-контрактник одной из частей Нежина был доставлен в больницу с ножевым проникающим ранением брюшной полости. 21 декабря в полицию поступило сообщение от фельдшера Нежинской центральной городской больницы о госпитализации в хирургическое отделение больницы местного жителя, военнослужащего по контракту одной из частей Нежина. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Медики диагностировали у раненого ножевое проникающее ранение брюшной полости. Полиции пострадавший объяснил, что телесные повреждения получил в результате ссоры с отцом по месту жительства. Домой к родственнику немедленно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что в тот день неработающий отец в ходе семейной ссоры с сыном нанес ему один ножевое проникающее ранение в область брюшной полости. При осмотре места происшествия эксперт удалил следы вещества бурого цвета, чем и одежду потерпевшего. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) — наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Продолжается досудебное расследование.