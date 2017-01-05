В Нежине обновляют мемориальные доски
В Нежине продолжают обновлять и устанавливать мемориальные доски в честь выдающихся деятелей края. В частности, на недавнем заседании исполнительного комитета городского совета обсуждали замену мемориальной доски всемирно известному конструктору, ученому в области ракетостроения Сергею Королеву. Свои детские годы он провел в Нежине, поэтому становление его личности происходило именно на этой земле. Здесь также состоялась одна из важнейших событий в его жизни, что и сформировала его жизненный путь — он увидел полет выдающегося летчика Сергея Уточкина. Тогда у юного Сергея было глубокое восхищение, которое и определило дело всей его жизни. Валерий Примаченко, начальник управления образования, отметил, что нынешняя доска в плохом состоянии, по ней уже пошла трещина. К тому же текст написан на русском языке, поэтому следовало бы заменить слова на украинском. А еще на ней будет выгравировано стилизованные ракету и циркуль. На заседании профильный заместитель городского головы Игорь Алексеенко поднял тему об открытии Нежинской аллеи выдающихся деятелей края. Подобная идея уже воплощена в некоторых городах Украины. «Сейчас мы пытаемся определить место для ее размещения, например, можно было бы установить в Графском парке», — отметил Игорь Владимирович.