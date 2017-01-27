В Нежине на школьницу напала собака
Собаками, которые бегают без присмотра, в Нежине никого не удивишь. И часто горожане их боятся. Оказывается, причины есть. Недавно в городе пес напал на школьницу. Это произошло днем, когда девочка направлялась в учебное заведение. По ее словам, дойдя до университетского моста, она увидела, как огромный белый пес — с ошейником и ухоженный — «цепляется» к толпе взрослых девушек, которые отогнали животное. Тогда собака подбежала к школьницы и начала хватать и кусать за руки: сначала левой, а затем — по праву. Бедная девочка испугалась, а пес после нападения развернулся и побежал в открытую калитку одного из дворов. После того, что произошло, семья школьницы немедленно обратилась в хирургическое отделение Нежинской городской больницы. Сейчас искусанной девочке ввели одну вакцину против бешенства. Надо еще пять. Лечение происходит за счет больницы, инъекции делают бесплатно. Также родственники пытались найти хозяина злополучной собаки, но безрезультатно. Согласно официальным данным за декабрь 2016 года, в Нежине было 10 человек, покусанных собаками, по состоянию на 20 января — таких пострадавших уже 13 Конечно, это только те, кто обратился в больницу.