В Нежине на кладбище установили водопровод
В Нежине на кладбище по улице Прилуцкой установили водопровод. Начальник КП «ВУКГ» Владислав Корман на совещании с руководителями коммунальных предприятий и служб города сообщил, что он появился там незаконно. Как выяснилось, от того водопровода вода поступает в частных секторов, расположенных рядом. К тому же, это уже не первый водопровод, который существовал на том кладбище. «Дошли до такого маразма, что люди были похоронены прямо на водопроводе. Копали к водопроводу, немного землей присыпали, положили мертвеца и все. Такой абсурд был. Водопровод изъяли, проблему с этим решили. И вот выяснилось, что проложили еще один водопровод поперек всего кладбища, закрыли им ту территорию, которая планировалась на погребение. От того водопровода все идет к жилью. После обнаружения такого факта была угроза вообще прекратить там водоснабжения, отключить планировал сам водоканал, потому действительно, для людей появилась серьезная угроза «, — отметил заместитель городского головы Григорий Олейник. После обсуждения комиссия дала поручение дать запрос в «КП« Нежинское управление водопроводно-канализационного хозяйства »и выяснить, каким образом там оказался самовольно установленный водопровод.