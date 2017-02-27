В Нежине легковушка сбила 13-летнего пешехода
27.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
За прошедшие сутки зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В г. Нежине по ул. Б. Хмельницкого возле дома №37 около 15 ч. 4 мин. 26 февраля водитель автомобиля «Lada Kalina» совершил наезд на пешехода, 2004 года рождения, который выбежал на проезжую часть дороги в непосредственной близости перед автомобилем. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения.