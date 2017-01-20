В Нежине госпитализировали пятерых дошкольников
20.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Нежине в течение нескольких дней в инфекционное отделение центральной городской больницы на стационарное лечение с диагнозом «острый гастроэнтерит (уточненная этиология — ротавирусная инфекция)» поступили 5 воспитанников детского сада № 1 (мальчики 2011 и 2014 рождения, 2 девочки 2012-го и девочка 2014-го года рождения). Об этом сообщает департамент гражданской защиты и оборонной работы ОГА. Состояние всех детей стабильное, средней тяжести. Лечение получают в полном объеме, лекарствами обеспечены.