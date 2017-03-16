В Нежине госпитализировали пятерых детей
16.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В период с 27 февраля по 10 марта 2017 в инфекционное отделение Нежинской центральной городской больницы им. М. Галицкого с предварительным диагнозом «Ротавирусный гастроэнтерит» были госпитализированы 5 детей детского учебного заведения №12 в г. Нежине. По состоянию на 6 часов. 16 марта на стационарном лечении в инфекционном отделении находится 2 ребенка. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.