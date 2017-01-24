В Нежине директоров школ будут назначать по конкурсу
20 января в Нежинском горсовете состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам регламента, депутатской деятельности и этики, законности, правопорядка, антикоррупционной политики, свободы слова и связей с общественностью. Об этом сообщили в Нежинской горсовете. Члены комиссии рассмотрели проект решения «Об утверждении порядка назначения на должность руководителей общеобразовательных учебных заведений коммунальной формы собственности». Поэтому назначение директоров общеобразовательных учебных заведений будет осуществляться по результатам конкурсного отбора, который будет проводиться в соответствии с утвержденным порядком путем заключения контракта. Для проведения конкурсного отбора управления образования образует конкурсную комиссию.