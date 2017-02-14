В Нежине 28-ю годовщину вывода войск из Афганистана отметили турниром по бильярду
В районном Доме культуры 11 февраля состоялся благотворительный турнир по бильярду, посвященный 28-й годовщине вывода войск из республики Афганистан и участникам боевых действий на территории других государств. Призовой фонд турнира составил 10000 гривен. Предварительно, с согласия всех участников турнира, призовые средства было решено перечислить на счет Нежинской центральной районной больницы как помощь на приобретение аппарата ультразвуковой диагностики. Участие в соревновании приняли восемь игроков — представители сел Бурковка, Нежинское, Талалаевка, Хвылевка, городов Нежина и Киева. Кроме того, участники соревнований имели возможность испытать свои силы в настольном теннисе. По результатам сыгранных партий победителем бильярдного турнира стал Александр Лукьяненко (с.Нижинське), вторым был Владимир Мунтянов (с.Талалаевка), третьим — Алексей Носенко (с.Хвиливка). Победители были награждены кубком, медалями и дипломами. Остальные игроки получили грамоты за участие в турнире.