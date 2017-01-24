В Нежин приехали взрослые и маленькие хип-хопперы
Недавно в Нежинском Доме культуры состоялся пятый фестиваль с хип-хопа и брейк-данса. В Нежин съехалось более 50 участников со всей Украины, а именно с Носовки, Чернигова, Киева, Хмельницкого, Черновцов и Донецка. Часть фестиваля по брейк-дансу проходила в двух категориях: «Kids» и «Pro». Судьи категории «Kids»: Insane, 4екист и AndrewStar. Судья категории «Pro» был Uzee Rock. В первой категории победителями были признаны участников из города Чернигова, воспитанников школы «Street fam culture», тренер Ярослав Гаевой: 1 место — Богдан Ганжа, 2 место — Вадим Корж. В категории «Pro» 1 место завоевал Глеб Доценко, который признан лучшим бибоем Украины по результатам 2016 года, участник команды «Нас Пляс Спас». 2 место занял Олег Байдак, команда «Skils Union». Оба победителя — из города Чернигова. Напомним, первый такой фестиваль в Нежине состоялся в декабре 2014 года, в Доме культуры. Тогда участвовали 4 города Нежин, Киев, Чернигов, Носовка.